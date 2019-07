Koningin Mathilde krijgt cadeaus en deelt complimentjes uit op nationale feestdag: “U hebt zo’n mooie das aan”

Koning Filip en koningin Mathilde hebben zondag samen met hun vier kinderen het traditionele Te Deum bijgewoond in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Na afloop groetten ze de koninklijke fans die aan de kathedraal stonden te wachten, soms met cadeautjes. Een Nederlandse fan van het Belgische koningshuis kwam van Midden-Limburg om zijn portret van de koningin te overhandigen. Een man met een das in Belgische driekleur kreeg dan weer een mooi complimentje: “U hebt zo’n mooie das aan.”