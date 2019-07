Zinédine Zidane ziet Gareth Bale “liever vandaag dan morgen” vertrekken, makelaar is razend: “Hij zou zich moeten schamen”

Eden Hazard hoeft bij Real Madrid alvast geen concurrentie van Gareth Bale te vrezen. De Welsman is wel mee op stage in de VS, maar zat gisteren als enige niet in de selectie. Iedereen dacht aan een blessure, maar Zidane zorgde vlak na de match meteen voor duidelijkheid. “Bale moet vertrekken.”

“Bale speelde niet omdat hij dicht bij een transfer staat. Hoe sneller die rondkomt, hoe beter voor iedereen. Het is niets persoonlijks. Ik heb niets tegen hem, maar we moeten veranderingen doorvoeren.” Zinédine Zidane deed afgelopen nacht geen moeite om te verhullen dat Gareth Balemoet vertrekken bij Real Madrid, “liever vandaag dan morgen”.

De Welshman kwam in 2013 voor een toenmalig recordbedrag van 100 miljoen euro over van Tottenham en scoorde 102 doelpunten in 231 wedstrijden voor Real. Maar afgelopen seizoen raakte de flankaanvaller volledig uit de gratie in Madrid. En dat is er in de voorbereiding duidelijk niet op verbeterd. “De situatie zal veranderen, maar ik weet niet of het binnen 24u of 48u zal zijn”, aldus Zidane nog. Eerder had voorzitter Perez nog geprobeerd om de twee met elkaar te verzoenen, maar de coach geeft de voorkeur aan Asensio en Vinicius Jr.

De uitlatingen van Zidane schoten wel in het verkeerde keelgat bij Jonathan Barnett, de makelaar van Bale. “Hij zou zich moeten schamen”, fulmineerde Barnett bij ESPN. “Zidane toont geen respect voor een speler die zoveel heeft betekend voor Real. Als Gareth vertrekt, zal het in zijn belang zijn. Niet omdat Zidane hem pusht.”

