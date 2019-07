Vincent Van Quickenborne: “Open VLD heeft nieuwe voorzitter nodig, het moet veranderen”

Open VLD-kopstuk Vincent Van Quickenborne vindt dat zijn partij nood heeft aan een nieuwe voorzitter. “De partij is de laatste jaren te veel naar links opgeschoven en dat moet veranderen”, zei hij zondagmiddag in VTM Nieuws.

Het stormt binnen Open VLD. Er is de Brusselse heisa rond Sven Gatz, maar ook voordien kwamen al berichten naar buiten over de machtsstrijd die binnen de partij aan de gang is. Zo zei Francesco Vanderjeugd, de 31-jarige burgemeester van Staden, al dat hij het tijd vindt om een opvolger te zoeken voor voorzitter Gwendolyn Rutten.

Vincent Van Quickenborne, kopstuk van de partij en burgemeester van Kortrijk, vindt ook dat er een nieuwe voorzitter moet komen. Dat maakte hij zondagmiddag duidelijk bij VTM Nieuws. “Onze partij verliest sinds 2004 stemmen. We kunnen niet tevreden zijn met het resultaat van 2019.”

Geen vervroegde verkiezingen

Maar vervroegde verkiezingen, zoals Vanderjeugd - “een getalenteerd politicus”, aldus Van Quickenborne - voorstelt, zijn volgens hem niet de oplossing. “Dat is geen goed idee. Het is nu niet het moment om drie maanden met onszelf bezig te zijn. Wie gaat er dan spreken tijdens de regeringsonderhandelingen? We moeten eerst een regering trachten te vormen.”

Of Van Quickenborne zelf kandidaat is om Rutten op te volgen? “Ik overweeg mijn kandidatuur zeker, maar ik moet rekening houden met het familiale. Ik ben vader van twee jonge kinderen, met een zoontje van twee maanden oud erbij. Maar wat vaststaat: ik vind dat de partij de laatste jaren te veel naar links is opgeschoven, en dat moet veranderen.”

Over de regering had hij nog het volgende te zeggen: “Een paars-groene regering is voor mij geen optie. Als je ziet wat Groen en Ecolo beweren: dat is niet uitvoerbaar. Ik zie het niet zitten om in een regering met hen te stappen, tenzij Ecolo haar programma verbrandt in de haard.”