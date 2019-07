Sven Gatz, de paria van Open VLD: “Sinds mijn breuk met Bert Anciaux geloof ik niet meer in vriendschap in de politiek. Het is business”

Sven Gatz (Open VLD) verkiest de Brusselse belangen boven de liberale. Het maakte hem deze week tot de paria van de partij. Is het dat waard? “Als puntje bij paaltje komt, laat iedere politicus de lokale belangen primeren. Of het nu gaat om de Brusselse, Gentse, Oostendse of zelfs Aarschotse belangen.”

‘No Gatz, No Glory’ is zijn slogan – maar deze week was de glory ver te zoeken. Even zag het er zelfs naar uit dat Sven Gatz (Open VLD) als onafhankelijke in de Brusselse regering zou zetelen. Nadat hij ...