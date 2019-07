GERUCHTEN. Vijf opties voor Gareth Bale, lucratief contract voor De Gea en veel interesse voor Moise Kean

De transfermarkt is open, de geruchtenmolen draait op volle toeren. Gareth Bale zou dicht bij een vertrek staan, maar naar waar? In Italië zijn de jonge talenten gegeerd wild, terwijl De Gea op zes jaar 120 miljoen euro gaat verdienen. Uw dagelijkse portie transfergeruchten.

“Bale speelde niet, omdat hij dicht bij een transfer staat. Hoe sneller die rondkomt, hoe beter voor iedereen.” Aan het woord was Real-trainer Zidane. Het is duidelijk dat Gareth Bale moet vertrekken bij Real Madrid. De Koninklijke wil al even af van het zware contract van de Welshman, maar die maakte geen haast. Nu lijkt er toch schot in de zaak te komen, al is niet meteen duidelijk waarnaar Bale op weg is. The Sun ziet vijf opties: Bayern München, Arsenal, Manchester United, ex-club Tottenham en een Chinees avontuur.

Of Tottenham nog geld zal hebben voor Bale, is een vraagteken. De Spurs verbraken al hun clubrecord met de komst van Tanguy Ndombele, en er zijn nog dure jongens in beeld. Het Spaanse El Transistor meent te weten dat Tottenham een bod van 68 miljoen euro heeft uitgebracht op Giovano Lo Celso. De spelmaker van Betis is al geruime tijd een doelwit van de Londense topclub. Die mikt ook nog steeds op Ryan Sessegnon, maar Fulham wil meer dan de voorgestelde 28 miljoen euro, aldus Sunday Express. Ook Inter en Dortmund volgen de linkerflankspeler.

Giovani Lo Celso. Foto: EPA-EFE

Sessegnon moet op links een vermoedelijk vertrek van Danny Rose helpen opvangen. Die werd al gelinkt aan PSG, maar volgens het Spaanse Sport is de Engelsman aangeboden bij Barcelona. Sunday Mirror meent dan weer dat Juventus interesse toont. Nog aan uitgaande zijde staat Vincent Janssen dicht bij een transfer. De Nederlandse aanvaller, nog gelinkt aan Anderlecht, is op weg naar het Mexicaanse Monterrey. Volgens Football London moet de deal begin volgende week afgerond worden.

120 miljoen voor De Gea

Van Londen gaat het naar Manchester, waar David De Gea op het punt staat zijn contract open te breken. Een lucratieve beslissing van de Spanjaard. Daily Mail onthulde dat De Gea weldra zijn krabbel zet onder een contract tot 2025, goed voor een wekelijks salaris van 420.000 euro. In de komende zes jaar kan de nu 28-jarige De Gea zo 120 miljoen euro opstrijken.

The Red Devils blijven ook werk maken van Lille-aanvaller Nicolas Pepe, weet Sunday Times. De 24-jarige Ivoriaan zou 70 miljoen moeten kosten.

Vanuit Engeland is er ook interesse in toptalent Moise Kean. De jonge Italiaan is geen eerste keuze, maar de Oude Dame gelooft wel in zijn talent. Daarom is Juve enkel bereid te praten over een deal met een terugkoopclausule, weten Sky Sport en Sport Mediaset. Arsenal en Everton zijn de gegadigden uit de Premier League, maar ook Sevilla en Borussia Dortmund hebben zich gemeld. Kean zou zo’n 30 miljoen euro moeten kosten, de terugkoopclausule bedraagt 40 miljoen.

Moise Kean. Foto: Getty Images

Fekir > Napoli?

Ondertussen is Napoli nog steeds op zoek naar een aanvallende middenvelder. James Rodriguez was de eerste keuze, maar Real Madrid vraagt 50 miljoen euro en dat vinden ze in Napels te veel. Het vizier wordt daarom gericht op Nabil Fekir, melden RMC Sport en L’Equipe. De onderhandelingen zouden al begonnen zijn. Aangezien Fekir nog maar een jaar contract heeft, zou zijn prijskaartje moeten meevallen.

Bij AS Roma wordt er nog steeds aan de mouw getrokken van Nicolas Zaniolo. De aanvallende middenvelder werd eerder al gelinkt aan Tottenham en Juventus, maar volgens Corriere della Sera geniet hij ook belangstelling van Real Madrid.