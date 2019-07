Ongewenste ‘lifter’ veroorzaakt paniek in vliegtuig

Een man veroorzaakte afgelopen week paniek op een vliegtuig dat op het punt stond op te stijgen in de grootse luchthaven van Nigeria. De onbekende ‘lifter’ rende uit de bosjes toen het toestel sneller begon te taxiën, maar de piloot kon onmiddellijk vertragen en de motor uitzetten. “Hij liep onder het toestel met handschoenen aan en liet een tas in de motor vallen”, aldus de passagier die het tafereel filmde. De man zat uiteindelijk meer dan een halfuur op het vliegtuig, voor hij werd gearresteerd. Over zijn motieven is nog niets bekend.