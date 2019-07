Parket start moordonderzoek na dood 13-jarig meisje in Turnhout, moeder gearresteerd

Turnhout - In Turnhout is het parket een moordonderzoek gestart naar de dood van een 13-jarig meisje. Dat werd bevestigd aan onze redactie. De 39-jarige moeder van het slachtoffer is zaterdagavond gearresteerd, maandag wordt ze voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

“Er is zaterdagavond een 13-jarige meisje dood aangetroffen in een woning in Turnhout”, bevestigt parketmagistraat Caroline Vanderstokker aan Het Nieuwsblad. De onderzoeksrechter, het labo en de wetsdokter zijn zaterdagavond ter plaatse geweest in de Lukerstraat.

Gezinsdrama

Hoe het meisje er precies om het leven kwam, is nog onduidelijk. Wel staat vast dat haar moeder betrokken is in de zaak. “Eén persoon is meegenomen. Het gaat om de moeder van het kind. Ze zal maandag voor de onderzoeksrechter voorgeleid worden”, zegt Vanderstokker. “Alle pistes worden nog onderzocht, maar de theorie van een gezinsdrama ligt het meest voor de hand. Over een motief of een aanleiding, hebben we geen zicht op dit moment. We willen daar ook niet over speculeren.”