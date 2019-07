Hulpdiensten en buurtbewoners slaan handen in elkaar om jongetje (3) uit nauwe put te redden

Brandweermannen kregen vrijdag hulp van bewoners van de Chinese stad Heze toen een driejarig jongetje in een nauwe put was gevallen. De kleuter zat vier meter lager vast en alle pogingen om hem met een touw uit zijn benarde situatie te bevrijden, faalden. De brandweer besliste uiteindelijk om een tunnel te graven. Het jongetje kreeg snel medische zorgen toegediend, en verkeert niet in levensgevaar.