Boete voor zes wildzwemmers op Gentse Feesten

Gent - De politie heeft zondagochtend zes wildzwemmers betrapt op Gentse Feesten, vier aan de Reep en twee aan de Sint-jorisbrug. De zes zwommen in open water, wat verboden en bovendien gevaarlijk is, waarschuwt de politie. Ze mogen zich aan een GAS-boete verwachten.

De politie trof zondagochtend zes zwemmers aan, vier aan de Reep en twee aan de Sint-Jorisbrug. “Niet alleen is dat bij wet verboden, het is ook heel gevaarlijk”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Het is momenteel immers laag water en je weet nooit wat er zich direct onder het wateroppervlak bevindt: dat kan een fiets zijn, of een steen. Vorig jaar werd iemand die in het water was gesprongen, nog gespietst op een ijzeren staaf.”

De zes mogen zich elk aan een GAS-boete verwachten.

Ook wildkampeerders

De Gentse Feesten verlopen tot hiertoe vrijwel incidentloos. De politie trof zondag wel enkele wildkampeerders aan in de buurt van de vroegere Belgacomtoren. “Maar die gaan we ontruimen”, zegt Langeraert.

Een man die zondag bij het ochtendgloren in een portaal lag te slapen, bleek wel op dat adres te wonen. “Nadat dat was uitgeklaard, wenste hij onze mensen ‘nog een prettige avond’!”, glimlacht Langeraert met een knipoog.

De politie doet dit jaar ook een extra oproep aan de Feestengangers om de hulpdiensten, zoals Rode Kruis en Vlaamse Kruis voldoende ruimte te geven.