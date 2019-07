Wereldgoal van Harry Kane bezorgt Tottenham de zege tegen Juventus, Matthijs de Ligt debuteert

Tottenham heeft zijn International Champions Cup ingezet met een 3-2 zege tegen Juventus. De Spurs danken de overwinning aan een late wereldgoal van Harry Kane. Die kreeg de bal voor de voeten aan de middenlijn en knalde prompt naar de goal, Wojciech Szczesny had geen verhaal tegen de lob. Bij de Oude Dame maakte toptransfer Matthijs De Ligt zijn eerste minuten.

De Nederlandse aanwinst van Juve startte wel op de bank, Bonucci en Rugani vormden het centrale duo bij de Italianen. De Ligt zag vanop de bank hoe Tottenham - waar Toby Alderweireld de aanvoerdersband droeg - na een half uur spelen op voorsprong kwam, Erik Lamela duwde van dichtbij binnen.

Ommekeer (x2)

Tottenham liet voor de rust mooie dingen zien, maar in de tweede helft sloeg de situatie op vijf minuten tijd helemaal om. Gonzalo Higuain, die mag vertrekken in Turijn, hing de bordjes na tien minuten gelijk. Tottenham was amper bekomen of Ronaldo dook op om de 2-1 tegen de netten te schuiven. Juventus plots op rozen.

Het was het seizoen voor enkele wissels. Ronaldo werd vervangen door Pereira en Bonucci ruimde plaats voor De Ligt. Pcohettino stelde daar de inbreng van Jack Roles en toptransfer Tanguy Ndombele tegenover. Die had amper een minuut nodig om goede punten te scoren. De Fransman onderschepte een pass, vond Lucas Moura en de Braziliaan scoorde voor de ogen van De Ligt de gelijkmaker. Een déjà vu voor de Nederlander, die vorig seizoen met Ajax werd uitgeschakeld in de CL door een hattrick van Moura.

Alles was weer te herdoen, maar de partij stevende af op een gelijkspel. In de blessuretijd achtte Harry Kane echter zijn moment gekomen. De aanvaller kreeg aan de middenlijn de bal voor de voeten na knullige balverlies van Adrien Rabiot en twijfelde geen seconde. Met een geweldige lel verraste alles en iedereen, ook doelman Szczęsny. Die zag de knal van Kane buiten zijn bereik in doel vliegen: 3-2 voor de Spurs.

Foto: EPA-EFE