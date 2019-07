Gentse Feesten: zes zwemmers uit water gehaald

/ Gent - Op de Gentse Feesten mag veel maar niet in de Leie of Schelde springen. Zes zwemmers werden vanochtend door de politie uit het water gehaald.

Zes feestvierders vonden het een goed idee om de nacht af te ronden met een duik in de Gentse binnenwateren. “We hebben ze vanochtend uit het water gehaald aan de Reep en de Sint-Jorisbrug”, zegt Matto Langeraert van de Gentse politie.

“Het is bij wet verboden en gevaarlijk omdat je nooit weet wat zich vlak onder de waterspiegel bevindt. Twee jaar geleden is iemand gespiesd op een buis toen hij in het water dook.”

De wildzwemmers riskeren een GAS-boete die kan oplopen tot 250 euro.