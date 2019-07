111 migranten opgepikt door cruiseschip voor Griekse kust

Het cruiseschip Marella Discovery heeft voor de kust van de Peloponnesos, het grote schiereiland op het Griekse vasteland, 111 migranten opgepikt die op weg naar Italië in nood waren geraakt. Onder hen waren er ook 33 minderjarigen, meldt de Griekse kustwacht zondag.

De migranten werden naar de havenstad Kalamata gebracht. In welke toestand de geredde mensen zijn, is niet duidelijk. Hun vaartuig was een 75-tal kilometer ten westen van de Peloponnesos in de problemen geraakt.

De meeste vluchtelingen en migranten proberen Italië te bereiken na een oversteek vanuit Libië. Sinds de zogenaamde Balkanroute gesloten is, proberen ze ook alsmaar meer in Italië te geraken door vanuit Griekenland of Turkije over te steken.