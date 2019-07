Bizarre reactie van Trump wanneer slachtoffer van religieus geweld over vermoorde familie praat: “Waar zijn ze nu?”

Donald Trump ontving afgelopen week enkele familieleden van slachtoffers van religieus geweld in zijn kantoor in het Witte Huis. Toen Nobelprijswinnares Nadia Murad het opnam voor de Jezidi’s in Irak en vertelde over de dood van haar moeder en zes broers, deed Trump wenkbrauwen fronsen. De president reageerde nogal bizar nadat Murad net had gezegd dat haar familie vermoord was en vroeg waar ze nu zijn. “In een massagraf in Sinjar”, aldus Murad, die Trump smeekte om haar volk te helpen.