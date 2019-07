Trouwe hond loopt 200 kilometer “met tranen in haar ogen” om eigenaar die haar niet meer wilde te zoeken

Een hond is “uitgeput en met gebroken poten” gevonden in het Russische Siberië. Het dier had er minstens 200 kilometer opzitten nadat het was ontsnapt uit een trein. De eigenaar van de bullmastiff moest de hond niet meer hebben omdat ze “allergisch” was en wilde het huisdier terug naar de kennel sturen. De hond slaagde er echter in de deuren te openen en koos het hazenpad zodra de trein was gestopt in een afgelegen station.

De eigenares van de kennel, Alla Morozova, organiseerde onmiddellijk een zoektocht om de hond te vinden toen ze het nieuws vernam. “Ze was uitgeput, haar muil was gebroken, haar poten waren kapot en ze kon amper nog stappen”, klinkt het. “Het is een wonder dat ze niet verscheurd is door beren of wolven.”

“Het was alsof ze tranen in haar ogen had”, aldus Alla, die ervan overtuigd is dat de hond helemaal naar huis zou zijn gelopen, moest ze niet gewond zijn geraakt. Volgens de vrouw wilde de eigenaar van de hond niet helpen zoeken. De bullmastiff is nu herenigd met haar ouders in de kennel, waar haar wonden worden verzorgd.

