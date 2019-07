Laurent lijkt niet veel zin te hebben in militaire parade: prins speelt minutenlang met smartphone

Naar jaarlijkse traditie is De koninklijke familie op het militaire defilé in Brussel, en ook prins Laurent - die het Te Deum in Brugge bijwoonde - is van de partij. De prins lijkt echter niet altijd even erg geïnteresseerd in de parade en werd gefilmd terwijl hij minutenlang aan het scherm van zijn smartphone was gekluisterd. “Hij kleurt daarmee buiten de lijntjes van wat de etiquette voorschrijft”, aldus Wim Dehandschutter, de royaltywatcher van Het Nieuwsblad, die de populariteit van de prins kan begrijpen. “Dat heeft (een deel) van het volk graag.”