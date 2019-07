Brandweer opgetrommeld voor geknelde duif, burgemeester uit bed gebeld voor dode ree

Kortenberg / Begijnendijk - De brandweer van Zaventem is zaterdag uitgerukt naar het centrum van Erps (Kortenberg). Terrasgangers van café Central 500 hadden opgemerkt dat een duif gekneld zat op het dak van de kerk, waarop ze de brandweer verwittigden.

De brandweerinterventie verliep niet meteen van een leien dakje. De ladder van de eerste brandweerwagen bleek niet lang genoeg. Daarop werd een tweede, grotere brandweerwagen ter plaatse gestuurd. Een brandweerman bevrijdde de duif uiteindelijk uit haar hachelijke positie. Controle wees uit dat het dier ernstig gewond raakte aan een poot. Of de duif het avontuur heeft overleefd, is niet meteen bekend.

Ook in Begijnendijk werd de brandweer opgeroepen voor een incident met een dier. In de Dorpsstraat trof een buurtbewoner zondagochtend omstreeks 5 uur een stervende of dode ree aan. Daarop besliste de getuige burgemeester Bert Ceulemans (Samen) uit bed te bellen.

“Aanvankelijk dacht ik dat er iets ernstigs was gebeurd”, vertelt Ceulemans vanuit zijn vakantieoord. “Dat bleek niet het geval te zijn. Ik heb de bewoner geadviseerd de brandweer te verwittigen.”

De spuitgasten van de Aarschotse kazerne gingen ter plaatse en haalden het dier weg. In welke omstandigheden de ree daar terecht is gekomen, door een ongeval of ziekte, is geen uitgemaakte zaak.