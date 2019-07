Als Boris Johnson premier wordt, dreigt leegloop uit Britse regering

De Britse ministers van Financiën en Justitie, Philip Hammond en David Gauke, hebben aangekondigd te zullen opstappen uit de regering als Boris Johnson premier wordt. Hammond kondigde dat zondag zelfs live aan op de Britse openbare omroep BBC.

Komende dinsdag weten de Britten wie de nieuwe leider van de Conservatieve partij, en bijgevolg ook premier wordt. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson is de gedoodverfde favoriet. Wellicht legt hij woensdag de eed af bij de Queen, vlak nadat huidig premier Theresa May er haar ontslag indient.

Een aantal ministers uit de regering-May willen echter niet dienen onder Johnson. Justitieminister David Gauke en minister van Financiën Philip Hammond hebben dat al met zoveel woorden gezegd.

De nieuwe premier mag sowieso zelf ministers ontslaan en een nieuw kabinet samenstellen als hij dat wil, maar zover hoeft het voor Hammond niet te komen. “Ik ben er zeker van dat ik niet ontslaan zal worden omdat ik ontslag zal nemen voor het tot dat punt komt. Ik ga ervan uit dat Boris Johnson de volgende premier wordt, ik begrijp dat hij een Brexit zonder deal op 31 oktober zou aanvaarden, en dat is niet iets waar ik mijzelf ooit mee kan verzoenen”, kondigde hij zondag aan op de BBC.

Eerder had Gauke al aangekondigd hetzelfde te zullen doen. Hij wil samen met andere opgestapte ministers een no deal blokkeren in het parlement, zei hij. Ook van andere meer EU-gezinde ministers wordt verwacht dat ze ofwel zelf opstappen uit een regering onder Johnson, ofwel ontslagen worden. Het gaat onder meer om minister van Economie Greg Clark en minister van Ontwikkelingssamenwerking Rory Stewart, die zelf ook kandidaat was om May op te volgen.

Volgens de krant The Sunday Times zouden zes Conservatieve parlementsleden bovendien uit de partij stappen en naar de EU-gezinde Liberal Democrats overstappen als Johnson het haalt. In dat geval wordt de positie van Johnson in het parlement nog nijpender: de Conservatieven hebben er nu al geen meerderheid.