Knokke-Heist -

Windstoten die parasols de lucht in blazen en regen die met bakken uit de lucht valt: op zaterdagmiddag werd Knokke heel even getroffen door stormweer. Op beelden is te zien hoe mensen wegvluchten van een terras in de mondaine badstad in een poging zich droog én veilig te houden. Het personeel probeert intussen te redden wat te redden valt, maar helaas: de schade aan het meubilair is aanzienlijk.