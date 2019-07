Croque énorme!

Gent - 1000 boterhammen, 500 plakken hesp, 18 kilo emmentaler kaas , 12 grote blikken ananas, een zelfgelast bakrooster, twee bunzenbranders en een kraan: dat waren de ingrediënten van misschien wel het strafste record van Batastunt tot nu toe: de grootste croque monsieur ter wereld.

“Nerveus, man”, zei recordbreker Xavier Cloet vooraf: “Omdat het record afgelopen week nog werd verbrijzeld, moesten we halsoverkop onze croque vergroten tot 5 bij 6 meter”.

Een enthousiaste menigte kijkt toe hoe met een bunzenbrander de croque wordt gebakken Foto: fvv

Even was het spannend toen het gevaarte door de hijskraan moest worden gedraaid om langs de andere kant te bakken en de mannen van Batastunt vreesden dat de boterhammen vantussen het rooster zouden schuiven maar om 19 uur was het record in the pocket en werden de croques als de vermenigvuldige broden uit de bijbel uitgedeeld aan de enthousiaste supporters. Op naar de volgende stunt!