Tomorrowland geen fan van ‘helikoptervluchten met champagne’ boven het festival

De set van Dimitri Vegas en Like Mike volgen vanuit een helikopter tussen een paar vuurwerkpijlen. Een glaasje cava in de lucht. En instant beschikbare overzichtsbeelden van Tomorrowland. Het concept van ‘tomorrowflights’ - commerciële helikoptervluchten boven ‘het beste festival ter wereld’, nieuw sinds dit jaar - leek opnieuw een topmarketingstunt van formaat, die slim meesurft op het succes van het festival. Alleen: het initiatief kwam eigenlijk niet van Tomorrowland zelf, maar van een ex-partner, die de voorbije weken serieuze tegenwind kreeg.

“Amai. Tranen in mijn ogen. In een helikopter over Tomorrowland vliegen, dat was de nummer twee op mijn bucketlist. En voilà.” David (43) uit Willebroek mocht samen met beste vriend Heikki (33) de vuurdoop ...