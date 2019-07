Drie zwemmers verdronken in Noordzee

Drie zwemmers zijn zondag om het leven gekomen nadat ze gingen zwemmen in de Noordzee. Dat meldt de Nederlandse politie. Twee van hen kwamen in de problemen bij de Wassenaarse Slag, in het Nederlandse Wassenaar, een derde ter hoogte van het Zuiderstrand in Den Haag.

Bij de reddingspogingen werden alle mogelijke middelen ingezet: verschillende ambulances, een reddingsboot, drie helikopters, brandweer, politie en reddingsbrigades rukten uit in Wassenaar, terwijl ook in Den Haag veel hulpdiensten op de been waren. Tevergeefs, reanimatie kon in geen van de gevallen nog baten.

Volgens een getuige ging het in Wassenaar om vermoedelijk Oost-Europese mannen. Zij waren aan het zwemmen in de zee bij een strandpaviljoen. Wat er precies is gebeurd, en waarom ze in de problemen zijn gekomen, is niet duidelijk.