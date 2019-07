Tenerife heeft het gehad met bizarre gewoonte van toeristen: “Laat de stenen liggen”

Milieuactivisten hebben afgelopen weekend honderden keien verplaatst op stranden op Tenerife. Dat deden ze om toeristen duidelijk te maken dat het maken van de zogenaamde steenmannetjes schadelijk is voor de fauna en flora van het Canarische eiland.

Playa Jardín en El Beril: het zijn twee stranden waar honderden stenen torentjes, gebouwd uit keien van verschillende soorten en formaten, de show stelen. Beide stranden hebben zelfs het Europese record aan ‘steenmannetjes’ op hun naam staan. Toegeven: het heeft wel iets, die tientallen meters aan miniatuur kunstwerken. Vooral toeristen vinden de plekken geweldig om er vakantiekiekjes te vereeuwigen.

Maar toch heeft Tenerife het er stilaan mee gehad, met de bizarre gewoonte om al die stenen op elkaar te stapelen. Het verplaatsen van die keien zou immers een negatief effect hebben op de fauna en flora van het Canarische eiland. Het zorgt ervoor dat de vegetatie onbeschermd achter blijft en dat reptielen en insecten door het gebrek aan stenen geen beschutting meer vinden. Noch voor de warmte, noch voor de eieren die ze leggen. “Moet de mens nu altijd iets achterlaten, waar hij ook gaat? Elke steen herbergt een uniek ecosysteem voor gewervelde en ongewervelde dieren, voor bacteriën, korstmossen en schimmels. Die worden gestoord als zo’n steen wordt weggehaald”, zegt bioloog Matías Fonte.

Tientallen vrijwilligers hebben nu als tegenreactie de stenen die van het strand gehaald zijn, teruggelegd op hun - min of meer - oorspronkelijke plaats.

Wegwijzers

De steenmannetjes vinden hun oorsprong in het mistige klimaat van Engeland en Schotland of de hoogvlaktes in Scandinavië, waar het de gewoonte was om een pad of top van een heuvel te markeren met een stenen toren. Reizigers die zo’n collectie passeerden, voegden er een extra kei aan toe. Zo liep men van het ene stenen torentje naar het volgende. Op het vakantie-eiland Tenerife is van een mistig klimaat geen sprake.