Politie kan niet volgen op Tomorrowland: “Het is ongelofelijk hoeveel mensen drugs mee hebben”

Er was nultolerantie voor drugs aan de ingang. Met honden, een speciale straat om te fouilleren, een mobiel lab en een resem banners om drugs te ontraden. Op het terrein speurden politie en parket actief naar dealers. En toch viel opnieuw een dode op Tomorrowland, na zeer waarschijnlijk een overdosis drugs. “Het is ongelooflijk hoeveel mensen drugs mee hebben”, klonk het aan de controles waar een gevoel heerste van ‘dweilen met de kraan open’. Onze reporters zagen op een gegeven moment zelfs hoe een op de drie bezoekers er uitgehaald werd door de honden.

Het slachtoffer van afgelopen weekend was een 27-jarige Indiër. Welke drugs hij nam, is nog niet duidelijk. “Daarvoor wachten we op de resultaten van het toxicologisch onderzoek”, zegt parketwoordvoerster ...