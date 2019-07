Ooit zo populair, maar de Belg lust geen softijs meer: “De schuld van die cowboys”

Het einde van het ooit zo populaire softijs is nabij in België. Dat zegt producent en marktleider Carpigiani, die het aantal machines met liefst 80 procent zag zakken. Op de zeedijk zagen ze het succes ook – euh – wegsmelten. “Ooit stonden ze tot aan de overkant van de dijk voor zo’n ijsje”, luidt het bij De IJsbeer in De Panne. “Maar toen kwamen plots de verhalen.”