CLUBNIEUWS. Club Brugge lijkt Nakamba toch te zullen verkopen, Afrikaanse nieuwkomer bij Anderlecht

Volgens de entourage van Marvelous Nakamba is er een akkoord in de maak tussen Club Brugge en het Engelse Aston Villa. Anderlecht verwelkomt deze week dan weer een Afrikaanse nieuwkomer, en wordt ook gelinkt aan een Amerikaanse rechtsback. Al uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE. Transfer komt dichtbij voor Nakamba

Nog steeds geen Marvelous Nakamba op het oefencomplex van Club Brugge. De middenvelder is nu al een week onwettig afwezig in de hoop om zo een transfer te forceren. Aston Villa is geïnteresseerd en volgens de entourage van de speler zou er eerstdaags een akkoord gevonden worden tussen de Engelsen en Club Brugge, dat twaalf miljoen euro wil voor de Zimbabwaan. Villa is trouwens het meest concreet voor hem, maar er zijn ook nog andere ploegen in de running. De kans dat Nakamba ooit nog in het blauw-zwarte shirt speelt, is quasi onbestaande. De middenvelder werd twee jaar geleden overgenomen voor drie miljoen euro van Vitesse, maar kende vorig jaar een anoniem seizoen door blessureleed en de ontbolstering van Rits.

Diatta, die over twee weken terugkeert, werd verkozen tot beste jonge speler op de Afrika Cup. Masovic wordt een jaartje uitgeleend aan het Deense Horsens.

ANDERLECHT. Afrikaanse nieuwkomer na vertrek Kara

Anderlecht is verlost van een zwaar salaris. Kara Mbodj (29) tekende voor Al Sailiya Club, de nummer 3 uit Qatar. De Senegalese verdediger had nog een contract van één jaar bij RSCA, maar moest weg. Ook wegens knieproblemen. Kara zelf dankte op Twitter zowel het oude als het nieuwe paars-witte bestuur, alsook Mogi Bayat die de transfer mee mogelijk maakte. “Ik kende hier mijn mooiste jaren”, klonk het. Marc Coucke repliceerde met “Merci King, je zult hier altijd welkom zijn.”

Paars-wit verwacht deze week wel een Afrikaanse nieuwkomer. Op de website van TP Mazembe gaf voorzitter Moise Katumbi flankaanvaller Meschack Elia de toestemming om naar Brussel te reizen.

In Amerika wordt Anderlecht overigens ook aan een rechtsback gelinkt om Najar te vervangen. Reggie Cannon (21) is een snelle rechtsback bij FC Dallas, maar de Brusselaars brachten nog geen bod uit. Sa, Chipciu en Musona kregen ten slotte geen rugnummer toegewezen.

ZULTE WAREGEM. Berahino wil blijven

Lukt het Zulte Waregem om met een heuse stunt uit te pakken en tester Saido Berahino te contracteren? Als het van de 25-jarige Burundese Engelsman afhangt wel. Het enfant terrible trainde een week mee bij Zulte Waregem en werkte twee oefenwedstrijden af. De spits moet er wel nog uit geraken met zijn club Stoke City, die van hem af wil. “Mijn contract is nog niet ontbonden, maar daar werken we aan. Het financiële plaatje is niet zo belangrijk. Ik wil niet in Engeland blijven. Dit is de juiste stap om mijn carrière opnieuw op te bouwen. Ik wil hier graag blijven.”

Dury is overtuigd van de kwaliteiten van Berahino. “Er zijn drie partijen in dit verhaal. Berahino en zijn club Stoke en dan heb je nog Zulte Waregem. Ik kan er geen percentage op plakken of hij hier blijft. Hij heeft een stijl waar elke coach naar uitkijkt. Saido is balvast, explosief, technisch zeer sterk en hij kan scoren. Hij is een speler van wie ik hou.” Berahino had nog nooit van Zulte Waregem gehoord. “Ik hoorde veel goeie dingen over de coach via Lukaku (met wie hij samenspeelde in West Bromwich, nvdr.). Dury haalt het beste in spelers naar boven. We zullen wel zien wat de beste oplossing is voor iedereen.”

KV MECHELEN. Vrancken vraagt versterking

KV Mechelen weet na het bezoek aan de Genkse landskampioen waar het staat op vijf dagen van de competitiestart: nog niet bijzonder ver. Voor Wouter Vrancken mogen de versterkingen stilaan komen: “En liever vroeg dan laat.”

Na de euforie over het definitieve toegangsticket voor 1A staat KV Mechelen weer met beide voeten op de grond. Met dank aan de uiteindelijke schuldigverklaring door het BAS én een op alle vlakken superieur Genk in de Supercup. De manco’s in de Mechelse kern werden glashelder blootgelegd. Geen leuke vaststelling voor Wouter Vrancken op een week voor zijn trainersdebuut op het hoogste niveau. “Ik hoop dat we de leemtes in onze kern zo snel mogelijk kunnen opvullen. Liever vroeg dan laat. Als we de ploeg van de Supercup vergelijken met onze kampioenenploeg van vorig seizoen, zijn we op papier verzwakt. Dat is de realiteit. Mera, De Witte en Matthys zijn weg en voorlopig is er nog niemand in hun plaats gekomen.”

Werk aan de winkel dus voor de sportieve cel van KV. Vrancken rekent deze week nog op een paar nieuwe gezichten op training. Vanzeir (Genk) en Kayembe (Anderlecht) zijn op dit moment het meest concreet. Vrancken weigerde in te gaan op specifieke dossiers, maar benadrukte wel dat er schot in de zaak mag komen. “Er liggen namen op tafel en ik hoop dat we nog voor de start van de competitie een paar van die dossiers kunnen afronden. De groep heeft het nodig om iedereen scherp te houden. Wat meer concurrentie op sommige posities zou geen kwaad kunnen.”

GENK. Vanzeir uitgejouwd door zijn toekomstige (?) fans

De eerstvolgende versterking van KV Mechelen wordt meer dan waarschijnlijk Dante Vanzeir. De 21-jarige aanvaller scoorde zaterdag de 3-0 voor RC Genk, maar verhuist begin deze week allicht nog op huurbasis (met aankoopoptie) naar het AFAS Stadion. “Mijn keuze ligt voor negentig procent vast”, zei Vanzeir. Ook het feit dat hij zijn doelpunt niet uitbundig vierde, kan gezien worden als een teken aan de wand.

Vanzeir speelde vorig seizoen op uitleenbasis bij Beerschot en dat zijn ze bij de harde kern van de Kakkers niet vergeten. Ratten buiten klonk het vanuit het bezoekersvak toen Vanzeir inviel. “Ik heb het ook gehoord. Maar het gaat mijn keuze niet beïnvloeden. Integendeel, ik zie het als een extra uitdaging om mij te tonen.”

En ook nog:

- Eupen weigerde een bod van 1,5 miljoen euro op doelman Hendrik Van Crombrugge van het Engelse Luton uit de Championship.

- Fernando Canesin (KV Oostende) kan op interesse rekenen van Esthegal uit Iran.

- Standard verlengde het contract van Konstantinos Laifis. De duur werd niet gecommuniceerd. De Luikenaars wonnen op de jaarlijkse fandag met 2-1 van Nice.

- Westerlo heeft zich versterkt met de Turkse doelman Berke Özer. De negentienjarige keeper wordt één seizoen gehuurd van de Turkse topclub Fenerbahçe.

- Bij Waasland-Beveren tekende rechtsachter Andreas Wieler (27) een contact voor drie seizoenen. - Doelman Théo Defourny (27, Tubeke) tekende voor drie jaar bij Sporting Lokeren.

- Cercle Brugge wil eerstdaags de komst van Stephane Omega aankondigen. Cercle wil de 23-jarige middenvelder huren met aankoopoptie bij Genua. Omega kreeg zijn opleiding bij Standard en Anderlecht.