Terreuraanslag krijgt acrobate succesvoorstelling niet klein: “Als ik mijn arm niet kan gebruiken, heb ik nog twee benen”

Gent -

Pas 27 is ze, maar Alice Barraud heeft dingen meegemaakt die niemand zou moeten meemaken. De acrobate werd ernstig getroffen bij de aanslagen in Parijs in 2015. Tijdens de Gentse Feesten schittert ze nog tot en met dinsdag in de circustent van het straattheaterfestival Miramiro. “Het circus heeft me genezen.”