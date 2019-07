KLM-topman: “Vliegen is als alcohol drinken: doe het met mate”

“Wij vinden dat je bewust moet vliegen. Analoog aan ‘drink met mate’. Oftewel: zoals overmatig drinken slecht voor ons is, is ook overmatig vliegen slecht voor ons.” Heel straffe quote, vooral als je weet dat die uit de mond komt van KLM-topman Pieter Elbers. De baas van de vliegtuigmaatschappij zei in een interview met de Nederlandse krant Trouw ook dat gematigde groei nodig is om als vliegtuigmaatschappij ecologischer te zijn. Volgens de topman van KLM heeft zijn vliegtuigmaatschappij de afgelopen jaren miljarden euro’s geïnvesteerd in nieuwe, schonere vliegtuigen en miljoenen in onderzoek naar efficiëntere routes. KLM wil ook de grootste afnemer worden van de biokerosinefabriek die in Nederland wordt gebouwd, en compenseert alle CO 2 -uitstoot.(thv)