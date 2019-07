Alweer de grote Laurent show

Gabriël in het gips

Liefst 100.000 toeschouwers hebben gistermiddag het militair en burgerlijk defilé gevolgd aan het koninklijk paleis. Prins Laurent had een van de beste plekken om het spektakel te volgen. Maar hij kon niet verbergen dat het hem geen moer interesseerde. Hij was meer met zijn smartphone bezig dan met de optocht van militairen, veteranen en burgers en met de luchtshow.

Al vanaf zijn aankomst, en in afwachting van die van koning Filip en koningin Mathilde, was het duidelijk dat Laurent geen zin had in het feestje. Hij leek afwezig en mengde zich niet in het amusante gesprek van Claire met zijn zus Astrid en schoonbroer Lorenz. Toen dokter Cathérine le Clément de Saint-Marcq het gezelschap kwam groeten, bleef hij ostentatief zitten. Claire moest hem aanporren haar aandacht te geven. Le Clément de Saint-Marcq werd bekend als lijfarts van koning Albert – zijn vader met wie hij in conflict ligt – en heeft ook andere leden van de koninklijke familie als patiënten.

Bij het begin van het defilé kwam Laurent pas uit zijn stoel toen de Brabançonne al lang was ingezet. En nadien viel het op hoe hij bij verschillende programmaonderdelen steeds als laatste rechtstond en als eerste ging zitten. Als hij al ging rechtstaan. Hij was schijnbaar in verminderde conditie. Met zijn sabel tikte hij vanuit zijn stoel geregeld tegen het been van de rechtstaande Claire om haar aandacht te trekken. Ook applaudisseerde hij niet wanneer iedereen zijn appreciatie voor de militairen toonde.

Het wangedrag van Laurent leek onopgemerkt voorbij te gaan aan koning Filip, die apart in een eretribune zat met zijn gezin. Tot op het einde van het twee uur durende defilé alle telelenzen van cameramannen en fotografen richting de lagergelegen tent gingen. Filip kreeg door dat zijn broer aan het bellen was. Claire moest haar man met een boze blik aanmanen het telefoongesprek te beëindigen. Voordien had hij al verschillende keren zijn smartphone uit zijn zakken gehaald om erop te tokkelen.

Nadat het defilé was afgesloten met het Europese volkslied en opnieuw de Brabançonne, weigerde Laurent afscheid te nemen van de politici. Voorzitters Patrick Dewael (Open VLD) van de Kamer en Sabine Laruelle (MR) van de Senaat kregen nog snel een handje. Maar met premier Charles Michel (MR) als volgende in het vizier draaide hij zich om. Terwijl Claire en de rest van de aanwezige koninklijke familie het rijtje met voorts ministers Didier Reynders en Pieter De Crem afgingen, stapte hij mokkend richting het paleis.

Laurent kreeg in het verleden geregeld berispingen van het parlement omwille van dubieuze contacten en zakendeals. Onder de regering-Michel is zijn dotatie één jaar ingeperkt met 38.000 euro, nadat hij zonder hun toestemming een receptie van het Chinese leger had bijgewoond.