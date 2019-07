Nieuwe ontwikkelingen in 36 jaar oude verdwijningszaak: botten gevonden in graf

Mogelijk komt er een van de dagen een doorbraak in een van de grootste mysteries van Italië. Het 15-jarige meisje Emanuela Orlandi verdween in 1983 in Vaticaanstad, sindsdien ontbrak elk spoor. Tot afgelopen week. In het onderzoek naar haar verdwijning werden botten teruggevonden in een graftombe van twee Duitse prinsessen op het kerkhof in Vaticaanstad. Die locatie werd doorzocht nadat de familie van Orlandi een anonieme tip had gekregen. Die botten zullen nu onderzocht worden door forensisch experts. De verdwijning houdt heel Italië in de ban. De zaak werd in het verleden al gekoppeld aan de moordaanslag op Johannes Paulus II, aan het Banco Ambrosiano-schandaal, aan de maffia, maar ook aan een netwerk van seksslavinnen. Haar familie hoopt nu eindelijk antwoorden te krijgen. “Ik ben niet in staat dit onrecht te accepteren, zeker niet als je weet dat er al die jaren mensen rondlopen die de waarheid kennen.”, zei haar broer.(sgg)