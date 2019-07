De burgemeester die Venetië aan het “opkuisen” is

De opvallendste maatregelen van de burgemeester

“Ik ga het hier opkuisen, de rekening in orde brengen en dan ben ik weer weg.” Met die woorden zette Luigi Brugnaro (57) in 2015 zijn burgemeesterschap van de populaire Italiaanse badstad in gang. De ondernemer, die pas enkele jaren geleden als onafhankelijke zijn intrede in de politiek maakte, ging vier jaar geleden met het grootste deel van de Venetiaanse stemmen lopen. Intussen heeft hij ook een leger tegenstanders verzameld, door het invoeren van enkele controversiële maatregelen tegen toeristen én inwoners. Afgelopen week kregen twee Duitse backpackers nog een boete van bijna 1.000 euro en werden ze de stad uitgezet. De reden? Ze zetten koffie onder een Venetiaanse brug.

En daarmee is Brugnaro niet aan zijn proefstuk toe. Niet lang nadat hij verkozen werd, begon hij met het ‘opkuisen’. Hij maakte onmiddellijk werk van een van zijn verkiezingsbeloftes: hij haalde 49 kinderboeken over homoseksualiteit uit de lagere scholen. “Ik heb het beloofd tijdens mijn campagne en ik heb het nu ook gedaan. Dat moeten hun ouders hen maar leren. Het is niet de taak van de school”, klonk het. “Thuis mogen ouders zich vader 1 en vader 2 noemen, maar ik moet denken aan de meerderheid van de families waar er een moeder en een vader is.”

Lgbt-organisaties van over de hele wereld waren niet te spreken over de beslissing. En bijna 300 Italiaanse schrijvers vroegen, uit solidariteit met de 49 anderen, om ook hun boeken te verbannen. Met de beslissing haalde Brugnaro zich ook de furie van een van zijn prominentste inwoners op de hals: Lgbt-boegbeeld Elton John heeft namelijk een huis in de Italiaanse stad. In een Instagrampost noemde de zanger hem “een extreem dwaas uitziende burgemeester” en veroordeelde de beslissing. Maar Brugnaro gaf geen krimp. Toen de burgemeester daarna ook nog eens meedeelde dat in zijn stad geen Gay Pride mocht plaatsvinden, was het hek helemaal van de dam.

Enkele maanden later was het weer van dat. Om de grote schulden van de stad af te lossen, wou de Venetiaanse burgemeester een aantal schilderijen uit de stedelijke musea verkopen. Enkel de niet-Italiaanse natuurlijk. Een bekend werk van Gustav Klimt zou de schatkist zo’n 70 miljoen euro moeten opleveren, maar dat voorstel werd hem niet in dank afgenomen.

En ook bij zijn eigen personeel heeft Brugnaro zich nog niet erg populair gemaakt. Hij schafte de koffiepauze van de ambtenaren ’s morgens af en er kwamen ook verschillende kledingvoorschriften. “Gewoon gezond verstand”, aldus de burgemeester.

Verboden pootje te baden

Na het gevecht met zijn eigen inwoners, ging Brugnaro de strijd met de toeristen aan. “We zitten vol. Ik kan me inbeelden dat alle 7 miljard mensen op aarde Venetië minstens één keer in hun leven willen zien, maar mathematisch is dat niet mogelijk”, zei de burgemeester. Dus komt er een reeks – soms erg absurde – maatregelen. Wie als dagjestoerist Venetië nog wil zien, zal toegangsgeld moeten betalen. Eens binnen, zal even uitrusten op de trappen van een van de vele monumenten je een boete opleveren. Pootje baden of zwemmen in een van de vele kanalen? Ook prijs. Iets eten of een pintje te veel op in het openbaar? Pak je koffers maar.

Om toe te zien op al die regels, zijn er de ‘engelen der etiquette’. Zij patrouilleren iedere zomer door de straten van de stad, om de toeristen te wijzen op hun “lomp gedrag”.

Voor een stad die leeft van het toerisme, doet de burgemeester er net alles aan om de dagtrippers weg te houden. De grootste doorn in zijn oog: de cruiseschepen die elke dag duizenden mensen naar zijn stad brengen. Toen een maand geleden een van die mastodonten tegen de kade crashte, was de maat helemaal vol. Hij probeert nu met man en macht om Venetië op de Unesco-lijst van Bedreigd Werelderfgoed te krijgen, zodat hij eindelijk gepaste (en absurde) maatregelen kan nemen.