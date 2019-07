Partij Zelenski wint parlementsverkiezingen

Volgens de exit polls die zondagavond uit Oekraïne binnenkwamen, lijkt het er sterk op dat de partij van de kersverse president Volodymyr Zelenski de grote overwinnaar van de parlementsverkiezingen is geworden. Zijn prowesterse partij Sluha Narodu (Dienaar van het Volk) behaalde volgens die exitpolls 44 procent van de stemmen.

Zelenski – tot voor kort een bekend komiek, acteur, en auteur zonder enige politieke ervaring – won drie maanden geleden de presidentsverkiezingen. Als hij deze verkiezingen verloor, dan kon hij de door hem beloofde hervormingen niet uitvoeren. De nieuwe president wil samen met zijn partij in het parlement de corruptie aanpakken in zijn land en een einde maken aan de oorlog tegen de separatisten in het oosten van Oekraïne.(thv)