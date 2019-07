Voorzichtige taal na de aanvaring

Gewapende soldaten van de Iraanse Nationale Garde enterden vrijdag de olietanker Stena Impero, die onder Britse vlag vaart. Dat gebeurde op spectaculaire wijze vanuit een helikopter. Een Brits fregat dat in de buurt voer, kwam net te laat om dat te verhinderen. De Britse waarschuwingen dat de Iraniërs de olietanker niet mochten lastigvallen in een erkende internationale zeestraat en het feit dat ze zo de internationale wetgeving zouden schenden, haalden niks uit. Even later werd de Stena Impero naar een Iraanse haven gesleept.

Niet uit slechte bedoelingen, klinkt het langs Iraanse zijde. “Wel omdat de olietanker deel uitmaakt van een onderzoek nadat het schip de veiligheid in de Straat van Hormuz in gevaar bracht”, zegt het hoofd van de organisatie die instaat voor de havens en de scheepvaart. Zo spreekt een bron dat het Britse schip betrokken was bij een aanvaring.

Pure vergelding?

Maar mogelijk is de inbeslagname een pure vergeldingsactie. Aangekondigd dan nog. Want Iran dreigde er al begin deze maand mee een Brits schip in handen te nemen. Dat gebeurde nadat een Iraanse tanker in de Straat van Gibraltar aan de ketting werd gelegd. Volgens Londen omdat het schip in strijd was met de EU-sancties tegen Syrië. Teheran noemde het pure piraterij.

Tobias Ellwood Brits minister van Defensie “We mogen de situatie niet erger maken”

Sowieso lopen de spanningen in de Perzische Golf al een hele tijd heel hoog op. Trump verklaarde enkele weken geleden nog dat hij een Amerikaanse militaire aanval op Iran op het laatste nippertje afblies. Dat was vlak nadat twee olietankers werden aangevallen in de Straat van Hormuz, de belangrijkste scheepvaartroute voor aardolie ter wereld.

Diplomatie, geen oorlog

Maar oorlogstaal in Amerikaanse stijl willen ze in het Verenigd Koninkrijk juist vermijden. Zaterdag dreigde het VK nog met zware sancties tegen Iran, zondag klonk meer verzoenende taal. “We mogen de situatie niet erger maken”, zei de Britse minister van Defensie Tobias Ellwood. “Onze eerste en belangrijkste verantwoordelijkheid is het probleem met olietanker Stena Impero oplossen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat andere schepen onder Britse vlag veilig door de Straat van Hormuz kunnen varen. Ten slotte moeten we ook een goede professionele relatie zien aan te knopen met Iran.”

Mogelijk komt die verandering van koers er na een waarschuwing van de Iraanse ambassadeur in Groot-Brittannië. “Groot-Brittannië moet proberen de politieke krachten te bevatten die de bestaande spanningen tussen Iran en het Verenigd Koninkrijk willen laten escaleren”, zei de Iraanse afgezant Hamid Baeidinejad. “Weet dat Iran klaar is voor verschillende scenario’s.”

Een woordvoerder van Labour waarschuwde dat het VK geen marionet mag zijn van Donald Trump. “We kunnen een positieve rol spelen en het conflict helpen oplossen.”

De Stena Impero blijft intussen aan de ketting liggen in de haven van Bandar Abbas, in het zuiden van Iran. Aan boord vertoeven de 23 crewleden uit India, Rusland, Letland en de Filipijnen. Volgens de reder verkeren die allemaal in goede gezondheid.