“Even geduld, uw buschauffeur moet nog worden aangeworven”

Zo wil De Lijn meer chauffeurs rekruteren

Als er op iedere bus of tram die in 2018 werd geschrapt slechts tien mensen stonden te wachten, dan werden vorig jaar meer dan twee miljoen mensen teleurgesteld. 200.015 ritten werden geschrapt, dat is meer dan een vervijfvoudiging in vergelijking met 2013. In haar verdediging wijst De Lijn naar de 98,2 procent van de 11 miljoen ritten die wél wordt gereden. “Maar we zijn ons ervan bewust dat voor de reiziger elke geschrapte rit er één te veel is”, zegt woordvoerster Inge Debruyne. Twee derde van de geschrapte ritten wijt De Lijn aan stakingsacties, een vijfde aan personeelstekort.

In totaal werken zo’n 5.500 chauffeurs bij De Lijn en ondanks verwoede aanwervingscampagnes blijven heel wat vacatures openstaan. Chauffeur is een knelpuntberoep. Al nam De Lijn volgens Debruyne en Loos verschillende maatregelen om het personeelstekort weg te werken (zie kaderstuk). “We willen enkel niet toegeven op het vlak van veiligheid en rijvaardigheid.” De vervoersmaatschappij krijgt, na de bekendmaking van het trieste dieptepunt wat het aantal geschrapte ritten betreft, extra hulp van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Ik wil een startpremie van 1.000 euro invoeren om het aantrekkelijker te maken om te komen werken bij De Lijn.”

Opleiding aanpassen

Jan Coolbrandt, voorzitter van ACV Openbare Diensten, heeft zijn twijfels bij de cijfers die de vervoersmaatschappij bekendmaakte. “Ze proberen vermoedelijk het enorme personeelstekort te verdoezelen door het grootste probleem aan stakingen toe te schrijven.” De vakbondsman vindt het hoogstnodig om snel chauffeurs aan te werven. Hij ziet daarvoor een aantal pistes. “Wij pleiten voor een voortraject waardoor korter geschoolde mensen ook de mogelijkheid krijgen om chauffeur te worden. Het is niet omdat je de opleiding aanpast aan dat soort kandidaten dat je geen goede opleiding meer kan organiseren. Daarnaast moet de chauffeur een hoger loon krijgen en moet De Lijn aan zijn arbeidsorganisatie werken. Maak gewoon betere roosters. Nu ligt de werkdruk veel te hoog en moeten chauffeurs hyperflexibel zijn.”

Aantal geschrapte ritten 2013 37.353 2018 200.015

Parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) die het probleem al meermaals aankaartte, wijst ook op het onveiligheidsgevoel dat rond het beroep hangt dat weggewerkt moet worden. Door extra veiligheidspersoneel en camera’s. “Anders vrees ik dat we volgend jaar nog meer geschrapte ritten tellen.”