“Vanaf september geen wekelijkse spijbelmarsen meer, maar wekelijkse acties”

Klimaatactiviste Anuna De Wever mocht zondag op de Gentse Feesten de Prijs voor de Democratie in ontvangst nemen. “Ik vind het een enorm compliment dat we deze prijs krijgen”, zei ze.

De prijs krijgt ze samen met de andere klimaatjongeren omdat ze volgens de jury een “ongeziene mobilisatie” hebben teweeggebracht. “Normaal beheerst een betoging het nieuws maar een dag”, zei de jury. “Zij hebben de agenda veel langer bepaald, ook al kunnen ze niet professioneel mobiliseren zoals de vakbonden dat kunnen.”

Anuna zelf vindt het opmerkelijk dat ze zo’n prijs krijgen, aangezien al hun acties burgerlijk ongehoorzaam waren. “Maar we hebben wel blootgelegd dat de democratie in België niet helemaal oké is. Voor mij was het keerpunt toen er in december van vorig jaar 75.000 mensen op straat kwamen om te betogen voor het klimaat en er niks gebeurde. Ook na al onze marsen en Occupy for Climate is er niks gebeurd.”

DVH

Geen wekelijkse marsen

De strijd is daarom nog niet gestreden voor de klimaatjongeren, zij maken zich nu klaar voor seizoen twee. “We zijn weg van straat en er gebeurt niks. Alles in de politiek ligt stil. Dus vanaf september staan we er weer. Dat gaan we niet meer doen met wekelijkse klimaatmarsen, maar wekelijkse concrete acties. Al zullen er ook af en toe nog wel marsen georganiseerd worden.”

Anuna en co. blijven focussen op politici en beleidsmakers, maar gaan het ook op andere plekken proberen. “Het bedrijfsleven wordt een van onze grote doelgroepen. Als de politici niks doen, gaan we proberen rechtstreeks naar de grote vervuilers te gaan. Als we enkele CEO’s kunnen overtuigen dat ze beter af zijn door hun bedrijf energiezuinig te maken, zou dat fantastisch zijn. We hebben enkele voortrekkers nodig en dan zullen er nog wel volgen.”

Maar prioriteit nummer één blijft die klimaatwet gestemd zien. Daar gaan ze vanaf september weer volop voor strijden. “Het is nog niet gedaan, want het is onze toekomst waar we voor vechten.”(sgg)