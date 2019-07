VAB-Reisbijstand waarschuwt Belgische toeristen voor knokkelkoorts in Azië

Wie deze zomer een reis naar Azië gepland heeft, kan maar beter een uitgebreide reisapotheek meenemen. VAB-Reisbijstand kreeg deze zomer namelijk al verschillende oproepen voor dengue- of knokkelkoorts uit Aziatische landen.

In Vietnam is het aantal denguepatiënten de eerste helft van het jaar verdrievoudigd ten opzichte van 2018 en in de Filipijnen spreken ze van 85 procent meer besmettingen. Maar de ziekte komt ook voor in Afrika, de Caraïben en Latijns- en Zuid-Amerika.

De enige manier om de ziekte te voorkomen is ervoor te zorgen dat je niet gestoken wordt door de tijgermug. Een muggenspray met DEET en een muskietennet voor ’s nachts kunnen daarbij helpen. Er bestaan geen medicijnen om dengue te genezen. Het is enkel mogelijk om de klachten te verminderen. De symptomen van dengue zijn plotseling optredende koorts, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, misselijkheid, braken, hoesten en keelpijn.

(sgg)