Wijnoogst in Frankrijk valt tegen door hitte

De Franse wijnproductie zal dit jaar met 6 tot 13 procent dalen ten opzichte van vorig jaar. Dat liet het Franse ministerie van Landbouw zaterdag weten. Er zou dit jaar maar een hoeveelheid tussen de 42,8 en 46,4 miljoen hectoliter geproduceerd worden.

De grote boosdoener: de hitte in de maand juni. “Als het te warm is tijdens de rijping van de druiven krijgen de vruchten stress en blokkeren ze. Dan zal de kwaliteit niet helemaal zijn wat ze moet zijn”, zegt wijnkenner Alain Bloeykens. “De grote klimaatschommelingen zijn al een aantal jaar een probleem voor de wijnboeren. In 2017 was de late voorjaarsvorst het probleem, nu is het de hitte.”

Al is er nog geen reden voor paniek. Voorlopig lijkt de schade nog beperkt. Tegen midden september kan er echt geoordeeld worden over de wijnproductie van dit jaar. “Wijnranken op hoger gelegen gebieden plaatsen of experimenteren met andere rassen druiven kan helpen, maar we blijven afhankelijk. Het is en blijft een natuurproduct.” (sgg)