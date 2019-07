Politieactie in Rio: drie doden en twee ton drugs in beslag genomen

Bij een politieactie in een favela in het noorden van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn drie doden gevallen en werd meer dan twee ton drugs in beslag genomen. Dat hebben de lokale autoriteiten zondag bekendgemaakt.

De actie vond plaats in de favela van Penha, dicht bij de internationale luchthaven. Welke drugs in beslag werden genomen, wilde de politie niet kwijt. Op basis van een foto die de militaire politie van Rio via Twitter verspreidde, lijkt het te gaan om cannabis en cocaïne.

Volgens de politie werden ook wapens in beslag genomen. Zestien verdachten zijn gearresteerd. De drie doden vielen tijdens een vuurgevecht met de politie.