Vermoedelijk opnieuw granaat ontploft in Antwerpen

Antwerpen - In Antwerpen is er in de nacht van zondag op maandag opnieuw een explosie geweest. In de Marsstraat in Berchem is vermoedelijk een granaat op straat ontploft, zo meldt de VRT.

Het incident gebeurde rond kwart over drie. Een aantal auto’s raakte beschadigd en de straat is afgesloten. DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, is ter plaatse en er wordt ook een explosievenhond ingezet.

De laatste maanden zijn in Antwerpen geregeld incidenten met granaten. Afgelopen vrijdag ontplofte nog een granaat in een horecazaak in kasteel Den Brandt, nadat er woensdag ook al een granaat was gevonden.

Eerder vonden granaataanslagen plaats in pitabars en shishabars in Antwerpen.