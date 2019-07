Gedumpt voor het commissariaat, angstig en zwaargewond, maar de toekomst lacht Missy toch weer toe

Halle - De vzw Dierenplezier Zennevallei, die opkomt voor het welzijn van honden en hun baasjes, sloot met succes een geldinzameling af om een dure operatie te betalen voor de achtergelaten hond Missy. Er meldden zich al kandidaten om Missy te adopteren.

“Het verhaal van Missy is triestig. Op 25 juni werd Missy met haar valiesje gedumpt aan het politiecommissariaat in Halle. De eigenaars vertrokken op vakantie en hadden voor Missy geen plaats meer. In een vuilniszak hadden ze haar mandje, wat speelgoed en eten gestopt. De politie vroeg ons of we Missy konden opvangen”, zegt Veronique Quartier van de vzw Dierenplezier Zennevallei. “Missy was eerst zeer angstig, maar inmiddels gaat het al veel beter en blijkt ze een heel lieve en aanhankelijke hond te zijn.”

Missy is een teefje van vijf jaar oud en vermoedelijk een kruising tussen een chihuahua en een jack russell. “Al snel bleek dat Missy een probleem had. We merkten dat ze op slechts drie pootjes liep. Nader onderzoek in de dierenartsenpraktijk De Molenhoek in Ninove wees uit dat ze aan twee gewrichten gescheurde kruisbanden had. Hoe ze dat heeft opgelopen, weten we niet. Om Missy een normaal leven te gunnen, is een operatie nodig aan beide knieën. Die staat voor donderdag gepland”, zegt Veronique. “Zo’n operatie kost 600 euro per knie, samen dus 1.200 euro. In De Molenhoek wil men ons helpen en de operatie uitvoeren voor 900 euro. Dat is nog altijd veel geld voor onze vzw. Daarom zijn we met een inzamelactie gestart.”

En die actie had meteen succes. In enkele dagen tijd werd voldoende geld ingezameld om Missy de nodige zorgen te kunnen geven. “Er zal zelfs nog geld over zijn zodat we ook andere dieren kunnen helpen”, klinkt het bij Dierenplezier Zennevallei.

Adoptie

En wat gaat er na de operatie met Missy gebeuren? “Bedoeling is dat ze geadopteerd wordt en daarvoor hebben zich al enkele kandidaten gemeld. Na al wat ze heeft meegemaakt, willen we dat ze voor altijd een warme thuis vindt. Maar voor ze geadopteerd wordt, willen we eerst dat ze er weer helemaal bovenop is”, besluit Dierenplezier Zennevallei.