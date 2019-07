Belgisch kind omgekomen bij ongeval AP-7 Alicante

Bij een auto-ongeval op de AP-7, nabij El Campello aan de Costa Blanca, zijn drie mensen om het leven gekomen, onder wie een Nederlander en een Belgisch kind. Dat schrijft het Spaanse ‘Diario Informacion’. De identificatie van de slachtoffers verloopt moeizaam omdat ze geen identiteitsbewijzen bij zich hadden.

Zondagnamiddag raakten twee personenwagens, met Nederlandse en Belgische nummerplaten, betrokken bij een zwaar verkeersongeval ter hoogte van de kruising tussen AP-7 en A-70 in El Campello, in de Spaanse provincie Alicante. Daarbij kwamen drie personen om het leven, onder wie een Nederlander en een Belgisch kind. Volgens de regionale krant ‘Diario Informacion” gaat het om eenjarige jongen, persagentschap EFE spreekt over een kind van twee jaar.

Tres muertos, uno de ellos un niño de 2 años, en el #accidente de El Campello https://t.co/UlLEMFPOKV #tráfico — EFE C. Valenciana (@EFE_CValenciana) July 21, 2019

De identificatie verloopt moeizaam omdat de inzittenden geen identiteitsbewijzen bij zich hadden. Daardoor is de identiteit van het derde slachtoffer, vermoedelijk een vrouw, nog niet bekend. Drie anderen raakten gewond en werden door de hulpdiensten met helikopters en ambulances overgebracht naar het ziekenhuis.

Tres muertos, entre ellos un niño de 2 años, en un accidente múltiple en El Campello https://t.co/jmsIqY9Hcm pic.twitter.com/8DbgjOBRUW — Alberto Carmona Álvarez (@juliocamoalva) July 22, 2019

Door het ongeval werd de weg een tijdlang afgesloten met lange files tot gevolg. De plaatselijke autoriteiten hadden drie uur nodig om de weg opnieuw vrij te maken. Wat het ongeluk precies veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk.