Na generale repetitie vraagt Vincent Kompany om tiki-taka van Anderlecht een kans te geven: “Je hebt een visie of je hebt geen visie”

Over zes dagen begint Vincent Kompany aan het seizoen met Anderlecht. De voorlaatste oefenmatch tegen zijn ex-club Hamburg (2-2) leerde ons dat hij er als speler klaar voor is, al legde hij te veel risico in zijn spel met een tegengoal tot gevolg. Als trainer heeft hij nog werk. Anderlecht had wel vaak de bal, maar kwam nauwelijks tot kansen. En het tiki-taka op de eigen helft houdt risico’s in.