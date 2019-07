Ex-Zebra’s Dewaest en Mazzu verdienen hun strepen bij KRC Genk: “Hij is geen haar veranderd”

De kop is eraf: de eerste trofee van het nieuwe seizoen is voor RC Genk. De landskampioen kende zaterdagavond in de Supercup weinig moeite met bekerwinnaar KV Mechelen (3-0). Kersvers kapitein Sébastien Dewaest trakteerde Felice Mazzu, zijn ex-coach bij Charleroi, met twee goals op zijn allereerste beker.

Debuteren met zilverwerk: Felice Mazzu heeft zijn entree in de Genkse Luminus Arena niet gemist. Tegen een defensief KV Mechelen zagen we in de Supercup het kampioenen-Genk van vorig seizoen aan het werk. Met veel balbezit, een vlotte balcirculatie, een heersende Sander Berge – wat een héérlijke voetballer is dat toch – en veel bedrijvigheid op de flanken. KV zag sterretjes en onderging het grootste deel van de wedstrijd de wet van de sterkste. “En toch was deze wedstrijd moeilijker dan de uitslag doet vermoeden”, verraste Mazzu na afloop. “Persoonlijk vond ik dit misschien wel de minste van onze laatste drie wedstrijden (4-1 tegen Maccabi Tel Aviv en 3-0 tegen Lokomotiv Zagreb, nvdr.). Maar de Supercup is binnen en dat doet mij als coach veel plezier. Ik ben blij voor de club, de spelers en de fans.”

Warm welkom

Mazzu weigerde categoriek om zelfs nog maar het kleinste pluimpje op zijn eigen hoed te steken. “Zoals ik voor de match al zei is deze trofee de verdienste van het fantastische werk dat hier vorig seizoen is geleverd door mijn voorganger.” De coach hield het ook opvallend discreet tijdens de podiumceremonie. “Dit is mijn eerste trofee. Ik zou dus niet eens weten hoe ik zoiets omhoog moet tillen”, lachte Mazzu op de persconferentie. “Natuurlijk is dit wel een leuke binnenkomer, maar ik hoop toch ook ooit een trofee te kunnen winnen op het einde van een seizoen.”

Foto: BELGA

Man van de match was de dubbele doelpuntenmaker Sébastien Dewaest. De Genkse kapitein heerste in het Mechelse luchtruim en trof voor de eerste keer in zijn profcarrière twee keer raak in één wedstrijd. Met zijn twee goals had Dewaest een groot aandeel had in het warme welkom voor Mazzu in de Luminus Arena. De ene ex-Zebra hielp de andere aan zijn eerste strepen in Genk. “Ik ben blij voor Felice”, aldus Dewaest. “Dit zal vertrouwen geven. Als coach is het nooit gemakkelijk om ergens nieuw te beginnen. Zeker niet bij een grote club als Genk, waar de verwachtingen na vorig seizoen redelijk hoog liggen.”

Het duo kent elkaar van de twee seizoenen (2013-2015) die ze samen doorbrachten in het Zwarte Land. “Hij is geen haar veranderd”, vindt Dewaest. “Felice maakt van in het begin een ontspannen indruk. Hij lijkt hier al goed zijn draai gevonden te hebben. En op training is hij nog even enthousiast. Alleen aan zijn Engelse uitspraak is wat werk. (lacht) Maar daar kan hij zelf ook mee lachen.”