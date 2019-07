Vierde ontsnapte gevangene Ruiselede is weer opgepakt

Ruiselede - De vierde ontsnapte gedetineerde uit het Penitentiair Landbouwcentrum (PLC) van Ruiselede is gevat. Dat heeft onze redactie vernomen. De omstandigheden van zijn arrestatie zijn voorlopig onduidelijk.

Het gaat om de gedetineerde die twee weken geleden uit het douchecomplex van de gevangenis van Ruiselede is ontsnapt. De voorbije twee weken zijn er vier gedetineerden uit de halfopen inrichting ontvlucht. Met de arrestatie van de vierde gedetineerde was hun vlucht dus van korte duur en zijn ze allemaal weer aangehouden. Ze vliegen terug in een gewone gevangenis, waar ze de rest van hun detentie in een strenger regime moeten uitzitten.

LEES OOK. Bijna vrij, maar toch konden ze niet wachten: drie gedetineerden in amper week tijd ontsnapt uit gevangenis

De man werd afgelopen zaterdag opgepakt, bevestigt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. Hij werd overgebracht naar de dichtstbijzijnde gesloten instelling en verblijft dus niet meer in Ruiselede. Gevangeniswezen geeft geen details over de omstandigheden van de arrestatie. Volgens de VRT hield de man zich schuil bij een vriendin in Vlaams-Brabant en werd hij overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gillis.

Open regime

De gevangenis van Ruiselede staat erom bekend dat het een open regime hanteert. Het is een halfopen gevangenis waar de gedetineerden worden voorbereid op hun terugkeer naar de maatschappij. Er verblijven een zestigtal gedetineerden, die op een zucht van hun vrijlating staan.

Dit jaar alleen al zijn er al zes ontsnappingen vastgesteld, terwijl er in 2017 geen enkele was. “De gedetineerden die in Ruiselede verblijven, worden erop geselecteerd dat ze geen gevaar betekenen voor de samenleving”, benadrukt Kathleen Van De Vijver. “Zij verkeren in de eindfase van hun detentie met het oog op re-integratie. Velen van hen hebben ook al een uitgaansvergunning.”

LEES OOK. Gedetineerde die ontsnapt doet in theorie niks onwettigs, maar CD&V, N-VA en Open VLD willen ontsnappingen zoals in Ruiselede strafbaar maken