Israël begint met afbraak Palestijnse huizen in buitenwijken van Jeruzalem

Ondanks Palestijns protest en internationale kritiek is Israël maandagochtend gestart met de afbraak van Palestijnse huizen in de buitenwijken van Jeruzalem.

Honderden Israëlische soldaten en politieagenten drongen in de nacht van zondag op maandag de Palestijnse wijk Sur Baher binnen. “Sinds twee uur evacueren ze mensen met geweld uit hun huizen en zijn ze gestart met het plaatsen van explosieven in de huizen die ze willen vernietigen”, zei plaatselijke leider Hamada Hamada aan Reuters.

350 mensen

Het optreden van de Israëlische troepen werd gefilmd en gefotografeerd door Palestijnse, Israëlische en internationale activisten die hen wilden tegenhouden. In juni besliste het Israëlische hooggerechtshof dat bepaalde gebouwen in overtreding waren met een bouwverbod. De betrokken bewoners kregen tot afgelopen vrijdag om de gebouwen te evacueren. Volgens het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties (OCHA) gaat het om zowat 10 gebouwen, waarvan de meeste nog in opbouw zijn, en zo’n 350 mensen.

De Israëlische autoriteiten zeggen dat de gebouwen in de veiligheidszone staan, waar het verboden is te bouwen. In Oost-Jeruzalem en in de bezette Westelijke Jordaanoever worden regelmatig Palestijnse huizen vernietigd die door Israël als illegaal worden beschouwd. Volgens de Palestijnen is het voor hen bijna onmogelijk om een bouwtoelating te krijgen van de Israëlische autoriteiten.