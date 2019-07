Voormalig toptalent Saido Berahino wil bij Zulte Waregem blijven: “Hoorde veel goeie dingen over de coach via Lukaku”

Lukt het Zulte Waregem om met een heuse stunt uit te pakken en tester Saido Berahino te contracteren? Als het van de 25-jarige Burundese Engelsman afhangt wel.

Het ‘enfant terrible’ trainde een week mee bij Zulte Waregem en werkte twee oefenwedstrijden af. De spits moet er wel nog uit geraken met zijn club Stoke City, die van hem af wil. “Mijn contract is nog niet ontbonden, maar daar werken we aan. Het financiële plaatje is niet zo belangrijk. Ik wil niet in Engeland blijven. Dit is de juiste stap om mijn carrière opnieuw op te bouwen. Ik wil hier graag blijven.”

Dury is overtuigd van de kwaliteiten van Berahino. “Er zijn drie partijen in dit verhaal. Berahino en zijn club Stoke en dan heb je nog Zulte Waregem. Ik kan er geen percentage op plakken of hij hier blijft. Hij heeft een stijl waar elke coach naar uitkijkt. Saido is balvast, explosief, technisch zeer sterk en hij kan scoren. Hij is een speler van wie ik hou.”

Berahino had nog nooit van Zulte Waregem gehoord. “Ik hoorde veel goeie dingen over de coach via Lukaku (met wie hij samenspeelde in West Bromwich, nvdr.). Dury haalt het beste in spelers naar boven. We zullen wel zien wat de beste oplossing is voor iedereen.”