Vrouw met 2,8 promille alcohol in het bloed betrapt in Willebroek: “Kon amper op haar benen staan”

Willebroek -

In Willebroek is afgelopen weekend een vrouw betrapt op rijden onder invloed van alcohol, nadat ze verder had proberen te rijden met een klapband. Dat meldt de lokale politie. Hoewel ze naar eigen zeggen slechts twee glaasjes wijn gedronken had, toonde een ademtest aan dat ze 2,8 promille alcohol in het bloed had.