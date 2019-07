Taiwan veroordeelt geweld tegen manifestanten in Hongkong

Taiwan heeft maandag het geweld tegen de manifestanten in Hongkong, de speciale bestuurlijke regio van China, veroordeeld. Daar vonden zondag opnieuw massaprotesten plaats tegen de regering en de banden die zij onderhoudt met Peking.

Op online verschenen video’s is te zien hoe het zondag tot geweld kwam tussen pro-regeringsgroepen en demonstranten, en hoe mannen in witte T-shirts manifestanten en journalisten aanvielen die uit een metrostation kwamen. De politie zette ook traangas is tegen de duizenden mensen die op straat kwamen om opnieuw te protesteren tegen de intussen opgeschorte wet die uitleveringen regelt van verdachten naar China.

Geweld

“Het is erg om te zien hoe de rechtsstaat uitgehold wordt en de kloof tussen het volk en de regering in Hongkong groter wordt”, tweette de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu. “De te kiezen weg is die van echte democratische verkiezingen, niet die van geweld op straat en in metrostations.”

Ook Joseh Wu’s Democratische Progressieve Partij veroordeelde maandag de autoriteiten van Hongkong. “De regering van Hongkong wil niet luisteren naar de roep van het volk om democratie. Dit is de grootste oorzaak van de toenemende sociale onrust daar”, zei partijwoordvoerster Lee Yen-jong in een verklaring. Ze zei ook dat het geweld van de in het wit geklede mannen erop wijst dat Peking lokale gewelddadige organisaties gebruikt om de betogingen de kop in te drukken, en dat Taiwan China zal beletten dit nog te doen.

Sinds 1949 heeft Taiwan zijn eigen regering, maar Peking beschouwt de eilandstaat als een onderdeel van zijn grondgebied.