Andere functietitel om visie van bedrijf te benadrukken

Baas. Dat is de functie van heel wat ondernemers en topmanagers, maar op hun naamkaartje prijkt soms een heel andere titel. Daarmee willen ze hun specifieke rol in de organisatie benadrukken en brengen ze bij zakenrelaties meteen een conversatie op gang over de aanpak en de waarden van het bedrijf.

CEO, zaakvoerder of directeur zijn de meest gebruikte titels voor beroepen in het topmanagement. Toch vindt lang niet iedereen van hen dat de vlag daarmee de lading dekt. Ze springen liever creatief om met hun functietitel en geven zo een inkijk op de manier waarop ze zaken doen en omgaan met andere mensen op het werk.

Zo heeft Raf Jansen van Luco Security & Home Technology de term Chief Believer op zijn naamkaartje laten drukken. “Een heel bewuste keuze die vooral aangeeft hoe ik naar mijn team kijk”, vertelt hij. “Ik geloof sterk in de kwaliteiten van onze werknemers en organiseer het bedrijf op basis van hun talenten. Wij hebben geen vacatures die ingevuld worden met een profiel, maar kiezen mensen waar we in geloven en geven op basis van hun kwaliteiten het takenpakket vorm.

Bovendien geloof ik ook in onze producten, die niet standaard zijn.” De jobomschrijving wekt verwondering op. “Achteraf, als we hebben samengewerkt, herkennen klanten het verhaal dat erachter zit. Een positieve impact, dus.”

Ruimte geven

Chief Enabler Officer staat er onderaan de e-mails van Yoeri Severy van digitaal bureau Yappa in Bilzen. “Mijn rol in de organisatie is mensen in de beste omstandigheden laten groeien”, zegt hij. “Ik ben iemand die de richting bepaalt en het kader schetst, maar vervolgens hen zelf laat kiezen hoe ze de inkleuring van hun job doen. Ik wil niet de bottleneck zijn in de organisatie en ga graag uit de weg om iedereen ruimte te geven.” De functietitel zegt ook iets over de aanpak bij Yappa. “De benaming brengt makkelijk een gesprek op gang over de manier waarop wij werken. Sommigen vinden het geweldig en voor anderen is het eerder bizar. De functietitel zet dus wel meteen de toon om tot een samenwerking te komen met gelijkgestemde zielen. En dat vinden wij prima!”

