Ex-ploegmaat Cesc Fabregas is blij dat Eden Hazard voor Real Madrid koos: “Hij is niet gemaakt om voor Barcelona te spelen”

Zijn debuut in het shirt van Real Madrid heeft Eden Hazard intussen gemaakt. In Spanje zijn ze toch al een klein beetje gek van de kapitein van de Rode Duivels. Ook Cesc Fabregas ziet Hazard slagen bij De Koninklijke.

De intussen 32-jarige Spanjaard deelde vijf jaar lang een kleedkamer met onze landgenoot bij Chelsea. Fabregas speelde natuurlijk ook voor Barcelona, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Volgens hem deed Hazard er goed aan om voor Real te kiezen.

“Hazard is een ongelooflijke voetballer die het verschil kan maken”, vertelde de spelmaker aan de Spaanse krant AS. “Hij is het soort speler dat gemaakt is om voor Real Madrid uit te komen. Hij heeft namelijk veel ruimte nodig om in te kunnen lopen, net zoals hij de bal nodig heeft om te dribbelen, hij zwerft graag over het veld en je kan hem dus niet verplichten om in zijn positie te blijven.”

Foto: Photo News

En dus had Barcelona géén goede keuze geweest. “Bij Barcelona, bijvoorbeeld, draait het team veel meer rond positionering”, aldus Fabregas. “Zodat iedereen op zijn positie de bal kan laten rondgaan. Hij (Hazard, red.) houdt er echter van om naar de bal toe te gaan, vrijheid te hebben en dus kan hij Real Madrid veel meer bieden dan Barcelona.”

Fabregas zelf heeft nog een contract tot 2022 bij Monaco en lijkt daar voorlopig te zullen blijven. “Mijn droom was om voor Barcelona te spelen, wat ik drie jaar heb gedaan. In de situatie waarin in nu zit, lijkt het er niet op dat ik naar Spanje zal terugkeren”, klinkt het.