AB Inbev brengt Bud-pils nu ook naar Nederland

De Belgische bierreus AB InBev brengt het Amerikaanse pilsmerk Bud naar Nederland. Volgens de brouwer gaat het in merkwaarde om het grootste biermerk van de planeet. Directeur Nicolas Bartholomeeusen van AB InBev Nederland rekent er daarom op dat Bud ook bij Nederlandse bierdrinkers in de smaak zal vallen.

Volgens Bartholomeeusen is Bud anders dan de andere bieren die de brouwer in Nederland al op de markt heeft, zoals Jupiler, Leffe, Hertog Jan en Corona. “Bud is meer bedoeld voor borrels na het werk en festivals. Hierbij richt Bud zich voornamelijk op de doelgroep van 18 tot 35 jaar, in de Randstad.” De smaak is volgens hem het beste te omschrijven als “zacht, doordrinkbaar en minder bitter”.

Foto: MARC HERREMANS -VUM

Grote behoefte

‘s Werelds grootste biermaker heeft uitgebreid consumentenonderzoek gedaan. Daaruit bleek dat Nederlanders goed op Bud reageerden. “We zien dat hier vanuit de markt een grote behoefte aan is”, zegt Bartholomeeusen. Het bier wordt eerst gelanceerd in de horeca. Vanaf het najaar is het ook in de winkel te koop. Tot nu toe was Bud alleen sporadisch in Nederland te vinden. Voor Heineken betekent Bud stevige concurrentie.

Budweiser

In de Verenigde Staten staat Bud bekend als Budweiser. In veel Europese landen wordt het gebruik van die naam aangevochten door het Tsjechische Budweiser Budvar. Dat bedrijf baseert zich daarbij op eeuwenoude rechten van brouwers in de stad Ceské Budejovice, in het Duits ‘Budweis’. Het Amerikaanse Budweiser bestaat sinds de 19de eeuw, en kwam in 2008 in handen van het toenmalige Inbev.

Begin vorige maand raakte bekend dat de brouwerij in Leuven Bud voor de Franse markt gaat brouwen. Daar wordt het bier sinds maart op grote schaal geïntroduceerd. In ons land zijn er geen plannen om het bier te introduceren.